В Москве за сутки выявили 2635 случаев коронавируса

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В Москве за прошедшие 24 часа зафиксировали 2635 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
В Москве за сутки выявили 2635 случаев коронавируса
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Об этом сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«Подтверждено 2635 новых случаев заболевания, госпитализированы 976 человек, скончались 58 пациентов», — заявили в оперштабе.

За сутки вылечились от коронавируса 1408 человек.

Накануне в городе было выявлено 2699 случаев заболевания.

Ранее московские власти сообщили об усилении проверок торговых центров на соблюдение мер против распространения коронавируса в майские праздники.

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