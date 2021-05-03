В Москве за сутки выявили 2635 случаев коронавируса
- © РИА Новости / Павел Лисицын
Об этом сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
«Подтверждено 2635 новых случаев заболевания, госпитализированы 976 человек, скончались 58 пациентов», — заявили в оперштабе.
За сутки вылечились от коронавируса 1408 человек.
Накануне в городе было выявлено 2699 случаев заболевания.
Ранее московские власти сообщили об усилении проверок торговых центров на соблюдение мер против распространения коронавируса в майские праздники.