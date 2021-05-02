Директор спортшколы отправлена под домашний арест после гибели детей на Ставрополье

Ленинский районный суд города Ставрополя избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца для директора волгоградской спортивной школы олимпийского резерва № 2 после ДТП на Ставрополье, в котором погибли пять воспитанниц школы.

«Ходатайство о заключении под стражу оставить без удовлетворения, избрать меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 30 июня 2021 года. Освободить из-под стражи в зале суда», — приводит ТАСС слова судьи.

Власти Волгоградской области объявили траур 3 мая по погибшим в ДТП воспитанницам спортивной школы олимпийского резерва.

Ранее на Ставрополье автобус с несовершеннолетними попал в аварию, в результате которой погибли пятеро детей, ещё 18 — пострадали.