Директор спортшколы отправлена под домашний арест после гибели детей на Ставрополье

Короткая ссылка
Ленинский районный суд города Ставрополя избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца для директора волгоградской спортивной школы олимпийского резерва № 2 после ДТП на Ставрополье, в котором погибли пять воспитанниц школы.
Директор спортшколы отправлена под домашний арест после гибели детей на Ставрополье
  • Gettyimages.ru

«Ходатайство о заключении под стражу оставить без удовлетворения, избрать меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 30 июня 2021 года. Освободить из-под стражи в зале суда», — приводит ТАСС слова судьи.

Власти Волгоградской области объявили траур 3 мая по погибшим в ДТП воспитанницам спортивной школы олимпийского резерва.

Ранее на Ставрополье автобус с несовершеннолетними попал в аварию, в результате которой погибли пятеро детей, ещё 18 — пострадали. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить