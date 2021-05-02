В Курганской области произошёл пожар в садовом кооперативе
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
«Горят заброшенные дачные дома в СНТ «Курганский машиностроительный завод — 4» и сухая растительность», — сообщили в МЧС.
Отмечается, что общая площадь возгорания составляет 1500 кв. м. Распространению огня способствуют сильные порывы ветра.
«В связи с сильным задымлением движение по шоссе имени Тюнина перекрыто до полной ликвидации пожара», — добавил собеседник.
По данным МЧС, к тушению огня привлечены 79 человек и 26 единиц техники.
Ранее три частных жилых дома загорелись в Любинском районе Омской области.