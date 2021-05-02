В Подмосковье при пожаре в автомобиле пострадал ребёнок

Следователи возбудили уголовное дело после того, как ребёнок пострадал при пожаре в автомобиле в подмосковном Ступине. Об этом сообщили в СК России по Московской области.

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения по неосторожности тяжкого вреда здоровью трёхлетнего мальчика и оставления его в опасности (ч. 1 ст. 118 УК России, ст. 125 УК России)», — проинформировали в СК.

По данным следствия, 1 мая мальчик вместе с четырёхлетним братом находились в салоне автомобиля, где их на короткий промежуток времени оставил отец, который отправился в магазин. Во время отсутствия родителя в автомобиле произошло возгорание.

Как уточняется, один мальчик был госпитализирован с ожогами тела, второй ребёнок не пострадал.

Ранее Чусовской городской суд Пермского края арестовал на два месяца местную жительницу, подозреваемую в причинении смерти по неосторожности своим четырём детям, погибшим во время пожара в частном доме.