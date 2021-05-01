В Мурманской области три рыбака погибли во время шторма

Восемь рыбаков на четырёх лодках попали в шторм в Мурманской области. Трое из них погибли, два человека спаслись, ещё троих ищут.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Северо-Западное следственное управление СК России на транспорте.

«По нашей информации, на промысел вышли четыре лодки, в каждой — по два рыбака. В настоящее время обнаружены трое рыбаков погибшими, двое выжили, поиски остальных ещё продолжаются», — заявили в ведомстве.

Согласно предварительным данным, рыбаки попали в шторм в районе губы Орловка в Мурманской области и не справились с управлением лодок.