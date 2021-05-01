Благодатный огонь доставили на Ставрополье

Короткая ссылка
Благодатный огонь из Иерусалима доставили чартерным рейсом на Ставрополье. Об этом информирует ТАСС.
Благодатный огонь доставили на Ставрополье
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Отмечается, что Северный Кавказ стал первым округом России, куда доставили Благодатный огонь.

«Несмотря на все сложности, в этом году нам удалось оперативно доставить частицу Святого Света на ставропольскую землю», — сообщил член Совета Федерации Михаил Афанасов, возглавлявший делегацию Ставрополья.

Он добавил, что «уже в ближайшие часы Благодатный огонь озарит своим светом городские и сельские приходы, каждый храм Ставропольского края».

Ранее сообщалось, что делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела из Израиля в Москву с частицей Благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить