Благодатный огонь доставили на Ставрополье

Благодатный огонь из Иерусалима доставили чартерным рейсом на Ставрополье. Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что Северный Кавказ стал первым округом России, куда доставили Благодатный огонь.

«Несмотря на все сложности, в этом году нам удалось оперативно доставить частицу Святого Света на ставропольскую землю», — сообщил член Совета Федерации Михаил Афанасов, возглавлявший делегацию Ставрополья.

Он добавил, что «уже в ближайшие часы Благодатный огонь озарит своим светом городские и сельские приходы, каждый храм Ставропольского края».

Ранее сообщалось, что делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела из Израиля в Москву с частицей Благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме.