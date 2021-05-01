В Минтруде рассказали о ситуации с восстановлением занятости

Вице-премьер Татьяна Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. Об этом сообщается на сайте правительства.

В докладе Минтруда отмечается, что в марте 2021 года по сравнению с февралём «численность занятых возросла на 164 тыс. человек».

«В итоге из целевого показателя в 1,619 млн человек, необходимого для достижения численности занятых на уровне 2019 года, уже нашли работу более 644 тыс. человек, и остаётся восстановить занятость ещё 975 тыс. Таким образом, по темпам восстановления занятости, а также по темпам снижения численности безработных по методологии Международной организации труда (МОТ) страна идёт с опережением прогнозных оценок», — говорится в сообщении.

При этом сообщается, что «в 68 регионах целевой показатель не достигнут».

«В 28 из них, таких как Мордовия, Карелия, Новгородская, Новосибирская, Ярославская области, численность занятых увеличилась наиболее существенно. Ещё в 28 регионах произошло уменьшение численности занятых, наибольшее — в Псковской и Кировской областях. В 12 регионах ситуация с занятостью не изменилась», — сообщается в заявлении.

Ранее доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС кандидат экономических наук Артём Голубев в беседе с ФАН оценил ситуацию на рынке труда.