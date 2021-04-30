Автоэксперт дал советы по безопасному вождению

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Эксперт по сервису и подбору автомобилей Тимофей Мостаков дал советы по безопасному вождению.
Автоэксперт дал советы по безопасному вождению
  • РИА Новости

В беседе с Newinform он заявил, что водитель должен держать дистанцию с другими машинами, а также ориентироваться не только на задние фары впереди идущего автомобиля.

«Надо смотреть на километр вперёд. От этого зависит очень многое. Некоторые водители в экстренных ситуациях включают «аварийку», чтобы те, кто едут сзади, видели, что впереди происходит внештатная ситуация», — пояснил эксперт.

По его словам, важно уметь держаться в потоке, и при перестраивании из ряда в ряд желательно ускоряться, а не притормаживать.

«Если тормозить и ждать, пока тебя пропустят, то таким образом задержишь целый поток, а кто-то может отвлечься и не успеть среагировать», — сказал Мостаков.

Ранее автоэксперт, главный редактор журнала «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев в беседе с Nation News рассказал, как привести машину в порядок после длительного простоя.

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