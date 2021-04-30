В Петербурге предупредили о закрытии вестибюлей двух станций метро в праздники

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Режим работы вестибюлей двух станций Петербургского метрополитена изменится во время майских праздников.
В Петербурге предупредили о закрытии вестибюлей двух станций метро в праздники
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу транспортного предприятия.

Метро перейдёт на график выходного дня с 1 по 10 мая. Наземные вестибюли станций «Достоевская» и «Площадь Александра Невского — 2» работать не будут.

Пассажиров призвали учитывать эту информацию при планировании своих поездок в город.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве рассказали об изменениях схемы движения транспорта из-за подготовки к параду Победы.

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