Следить за пожарной безопасностью в Москве с 1 мая будут с помощью вертолётов

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Вертолёты Московского авиационного центра начнут мониторинг пожароопасной обстановки в столице и соседних регионах с 1 мая, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
Следить за пожарной безопасностью в Москве с 1 мая будут с помощью вертолётов
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Проведение разведки с воздуха — очень важная профилактическая мера, она позволяет выявить очаги возгорания на ранней стадии и оперативно провести мероприятия для их локализации и последующей ликвидации», — сказал Бирюков.

По его словам, облёты будут проводиться ежедневно до конца сентября.

Как отметил Бирюков, вертолёты оборудованы водосливным устройством, что позволяет сразу приступить к тушению и сбросить пять тонн воды для ликвидации огня.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области ввели запрет на посещение лесов с 28 апреля по 17 мая.

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