Проезд в метро Москвы оплатили банковскими картами рекордное количество раз

Проезд в Московском метрополитене оплатили банковскими картами рекордное количество раз.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В марте на турникетах метро пассажиры оплатили проезд с помощью банковских карт 9,28 млн раз. Годом ранее показатель составлял 4,98 млн.

Всего в I квартале 2021-го на турникетах проезд оплатили 22,4 млн раз, что на 39% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

«Увеличение числа бесконтактных оплат сегодня актуально как никогда. Москва — один из немногих городов в мире, который предлагает такое количество бесконтактных способов оплаты проезда на общественном транспорте», — заявил глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве утвердили проект строительства рядом с ТПУ «Новохохловская».