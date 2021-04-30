Маршрутная сеть аэропорта Симферополь выросла до 32 направлений

Прямые авиарейсы ещё из 17 городов запустили в Крым в преддверии майских праздников, заявили в пресс-службе международного аэропорта Симферополь.

Об этом сообщает «Крыминформ».

Таким образом, маршрутная сеть выросла до 32 направлений, что почти в три раза превышает показатели за аналогичный период 2019 года.

В Симферополь самолёты полетят напрямую из таких городов, как Волгоград, Уфа, Оренбург, Новокузнецк, Грозный, Минеральные Воды, Омск, Сургут, Нижневартовск, Томск, Барнаул, Кемерово.

Как ранее сообщали «Известия», в Росавиации заявили о сокращении пассажиропотока в аэропортах Москвы в марте.