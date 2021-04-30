В Москве открылся сезон фонтанов

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Мэр Москвы Сергей Собянин в парке «Ходынское поле» открыл сезон фонтанов. 30 апреля одновременно заработали фонтаны на ВДНХ, Поклонной горе и Манежной площади.
В Москве открылся сезон фонтанов
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Об этом сообщает «Москва 24»

Мэр поздравил москвичей с запуском фонтанов, наступающими майскими праздниками и Пасхой. Он также рассказал, что всего в столице за год построили 80 фонтанов, 18 из которых оказались довольно крупными проектами.

«Один из таких — на Ходынском поле. Здесь запущен так называемый фонтан, который является сам по себе, по конструкции, уникальным. Я думаю, что он будет центром притяжения москвичей, которые пожелают прийти в парк на Ходынском поле», — уточнил мэр.

Фонтан, расположенный в парке, состоит из 245 струй, расположенных в четыре ряда и способных менять высоту до двух метров.

Как ранее сообщала НСН, в Москве планируют отремонтировать скульптурную композицию с фонтаном «Принцесса Турандот».

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