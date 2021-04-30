Мосгорсуд назначил дату оглашения приговора экс-полицейским по делу Голунова
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя суда.
«Суд назначил оглашение приговора на 28 мая», — заявили в Мосгорсуде.
Ранее гособвинение попросило суд приговорить бывших полицейских, обвиняемых по делу Голунова, к лишению свободы на сроки от семи до 16 лет.
Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы, у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами, которые, как заявил журналист, ему подбросили. Впоследствии с него сняли все обвинения.
В январе 2020 года суд арестовал Игоря Ляховца, Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании. Им были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.