Мосгорсуд назначил дату оглашения приговора экс-полицейским по делу Голунова

Московский городской суд 28 мая огласит приговор пятерым бывшим полицейским, обвиняемым по делу журналиста Ивана Голунова.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

«Суд назначил оглашение приговора на 28 мая», — заявили в Мосгорсуде.

Ранее гособвинение попросило суд приговорить бывших полицейских, обвиняемых по делу Голунова, к лишению свободы на сроки от семи до 16 лет.

Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы, у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами, которые, как заявил журналист, ему подбросили. Впоследствии с него сняли все обвинения.

В январе 2020 года суд арестовал Игоря Ляховца, Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании. Им были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.