Мосгорсуд назначил дату оглашения приговора экс-полицейским по делу Голунова

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Московский городской суд 28 мая огласит приговор пятерым бывшим полицейским, обвиняемым по делу журналиста Ивана Голунова.
Мосгорсуд назначил дату оглашения приговора экс-полицейским по делу Голунова
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

«Суд назначил оглашение приговора на 28 мая», — заявили в Мосгорсуде.

Ранее гособвинение попросило суд приговорить бывших полицейских, обвиняемых по делу Голунова, к лишению свободы на сроки от семи до 16 лет.

Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы, у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами, которые, как заявил журналист, ему подбросили. Впоследствии с него сняли все обвинения

В январе 2020 года суд арестовал Игоря Ляховца, Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании. Им были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.

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