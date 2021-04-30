Кабмин планирует уточнить методику расчёта реальных доходов населения

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Правительство России планирует уточнить методику расчёта реальных располагаемых доходов населения, сообщил министр финансов Антон Силуанов на лекции в Финансовом университете.
Кабмин планирует уточнить методику расчёта реальных доходов населения
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«Мы, конечно, в правительстве договорились, что этот показатель, счёт его, будет уточнён, и, конечно, его более правильно считать в годовом выражении, когда подбиваются итоги по другим показателям, влияющим на этот параметр», — цитирует главу Минфина ТАСС.

Поэтому, отметил он, «несмотря на все сложности, реальные заработные платы, пособия, пенсии, те выплаты, которые осуществляет государство, выплачиваются и выплачивались выше инфляции».

Силуанов подчеркнул, что это очень сложный показатель с несовершенством в подсчёте. 

Таким образом, пишет агентство, руководитель ведомства прокомментировал данные Росстата о том, что в I квартале 2021 года уровень доходов граждан ускорил падение.

21 апреля президент Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Среди прочего он дал поручения в сфере повышения доходов граждан и борьбы с бедностью.

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