Кабмин планирует уточнить методику расчёта реальных доходов населения

Правительство России планирует уточнить методику расчёта реальных располагаемых доходов населения, сообщил министр финансов Антон Силуанов на лекции в Финансовом университете.

«Мы, конечно, в правительстве договорились, что этот показатель, счёт его, будет уточнён, и, конечно, его более правильно считать в годовом выражении, когда подбиваются итоги по другим показателям, влияющим на этот параметр», — цитирует главу Минфина ТАСС.

Поэтому, отметил он, «несмотря на все сложности, реальные заработные платы, пособия, пенсии, те выплаты, которые осуществляет государство, выплачиваются и выплачивались выше инфляции».

Силуанов подчеркнул, что это очень сложный показатель с несовершенством в подсчёте.

Таким образом, пишет агентство, руководитель ведомства прокомментировал данные Росстата о том, что в I квартале 2021 года уровень доходов граждан ускорил падение.

21 апреля президент Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Среди прочего он дал поручения в сфере повышения доходов граждан и борьбы с бедностью.