Два отделения больницы в Оренбурге вернутся к плановому режиму работы
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Об этом сообщает RIA56.
Во время пика пандемии в этих отделениях размещался госпиталь для пациентов с коронавирусом. После стабилизации ситуации с пандемией отделения готовятся вернуться к плановому приёму.
Как заявила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова, в помещениях провели дезинфекцию. Также было получено разрешение от Роспотребнадзора на работу отделений кардиологии и терапии в обычном режиме.
Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.