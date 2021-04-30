Два отделения больницы в Оренбурге вернутся к плановому режиму работы

С 1 мая в Оренбургской городской клинической больнице имени Пирогова возобновляют работу два отделения — кардиологическое и терапевтическое.

Об этом сообщает RIA56.

Во время пика пандемии в этих отделениях размещался госпиталь для пациентов с коронавирусом. После стабилизации ситуации с пандемией отделения готовятся вернуться к плановому приёму.

Как заявила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова, в помещениях провели дезинфекцию. Также было получено разрешение от Роспотребнадзора на работу отделений кардиологии и терапии в обычном режиме.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.