Два отделения больницы в Оренбурге вернутся к плановому режиму работы

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С 1 мая в Оренбургской городской клинической больнице имени Пирогова возобновляют работу два отделения — кардиологическое и терапевтическое.
Два отделения больницы в Оренбурге вернутся к плановому режиму работы
  • Pixabay

Об этом сообщает RIA56.

Во время пика пандемии в этих отделениях размещался госпиталь для пациентов с коронавирусом. После стабилизации ситуации с пандемией отделения готовятся вернуться к плановому приёму.

Как заявила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова, в помещениях провели дезинфекцию. Также было получено разрешение от Роспотребнадзора на работу отделений кардиологии и терапии в обычном режиме.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

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