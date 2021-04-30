Прокуратура Татарстана провела проверку после нападения бродячих собак на человека

В Высокогорском районе Татарстана прокуратура потребовала от местных властей принять меры по отлову безнадзорных животных.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

После нападения собак на человека в селе Шигали была проведена проверка. Установлено, что местные жители жаловались на агрессию со стороны безнадзорных собак в черте населённых пунктов в соцсетях, через систему «Народный контроль» и обращения в правоохранительные органы.

«В адрес руководителя исполнительного комитета Высокогорского муниципального района внесено представление об устранении нарушений. Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрении», — сообщает ведомство.

Как ранее сообщал информационный портал RIA56, в Оренбургской области возбудили уголовное дело по факту нападения стаи собак на ребёнка.