Площадь пожара на фабрике в Иркутской области возросла

В Усолье-Сибирском в Иркутской области продолжается тушение пожара в здании мебельной фабрики. Площадь возгорания возросла вдвое — до 3 тыс. кв. м.

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на ГУ МЧС по Иркутской области.

Сообщается, что кровля здания полностью охвачена огнём.

«Горит кровля четырёхэтажного кирпичного здания и склад на общей площади 3 тыс. кв. м. Существует угроза распространения огня на большую площадь», — заявили в МЧС.

В тушении пожара задействованы 36 человек личного состава ведомства и восемь автоцистерн.

Ранее сообщалось, что с места происшествия эвакуированы 72 человека, пострадавших нет.