Площадь пожара на фабрике в Иркутской области возросла
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на ГУ МЧС по Иркутской области.
Сообщается, что кровля здания полностью охвачена огнём.
«Горит кровля четырёхэтажного кирпичного здания и склад на общей площади 3 тыс. кв. м. Существует угроза распространения огня на большую площадь», — заявили в МЧС.
В тушении пожара задействованы 36 человек личного состава ведомства и восемь автоцистерн.
Ранее сообщалось, что с места происшествия эвакуированы 72 человека, пострадавших нет.