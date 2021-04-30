В Крыму назвали неуместными претензии ЕП по судоходству в Керченском проливе

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Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что претензии Европарламента касательно судоходства в Керченском проливе являются неуместными. Об этом сообщило РИА Новости.
В Крыму назвали неуместными претензии ЕП по судоходству в Керченском проливе
  • РИА Новости

Гемпель отметил, что Россия строго соблюдает все нормы международного и национального морского права.

По его словам, проблем с судоходством в Керченском проливе нет.

При этом он отметил, что для беспрепятственного прохода судам нужно соблюдать действующий порядок и заблаговременно направлять запрос на прохождение пролива.

«Керченский пролив является районом обязательной лоцманской проводки в целях безопасного прохода. Все претензии Европарламента неуместны», — отметил Гемпель. 

Он подчеркнул, что Керченский пролив относится к внутренним водам России, с чем должны считаться другие страны.

«Диктат со стороны депутатов Европарламента неприемлем. Международные организации, такие как ООН и ОБСЕ, могут лично убедиться в свободе судоходства в проливе», — заявил Гемпель.

По данным агентства, ранее Европарламент призвал ЕС обеспечить постоянный мониторинг за свободой судоходства в Керченском проливе. 

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