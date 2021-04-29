Завершилась международная поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт»

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В Тверской области почтили память воинов Красной армии, погибших в боях Великой Отечественной войны. Траурной церемонией завершилась международная поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт», проведённая в рамках «Вахты памяти».
Завершилась международная поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт»

    Об этом сообщает ОТР.

    Волонтёры, представители ДОСААФ и поисковых отрядов вели раскопки в районе деревни Есёмово. Удалось поднять останки 387 солдат и офицеров. Пока установили личности только 15 из них.

    «Это только первый этап в этом году, который прошёл. Дальше в течение всего года будут продолжаться поисковые работы. Со всей страны, из стран бывшего СССР будут приезжать представители, поисковые отряды, будут работать до поздней осени», — заявил губернатор Игорь Руденя.

    С апреля по ноябрь в регионе пройдёт более 150 поисковых экспедиций.

    Как ранее сообщало ИА «Удмуртия», в Удмуртии подвели итоги Года памяти и славы.

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