В Тверской области почтили память воинов Красной армии, погибших в боях Великой Отечественной войны. Траурной церемонией завершилась международная поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт», проведённая в рамках «Вахты памяти».

Об этом сообщает ОТР.

Волонтёры, представители ДОСААФ и поисковых отрядов вели раскопки в районе деревни Есёмово. Удалось поднять останки 387 солдат и офицеров. Пока установили личности только 15 из них.

«Это только первый этап в этом году, который прошёл. Дальше в течение всего года будут продолжаться поисковые работы. Со всей страны, из стран бывшего СССР будут приезжать представители, поисковые отряды, будут работать до поздней осени», — заявил губернатор Игорь Руденя.

С апреля по ноябрь в регионе пройдёт более 150 поисковых экспедиций.

Как ранее сообщало ИА «Удмуртия», в Удмуртии подвели итоги Года памяти и славы.