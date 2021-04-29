Завершилась международная поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт»
Об этом сообщает ОТР.
Волонтёры, представители ДОСААФ и поисковых отрядов вели раскопки в районе деревни Есёмово. Удалось поднять останки 387 солдат и офицеров. Пока установили личности только 15 из них.
«Это только первый этап в этом году, который прошёл. Дальше в течение всего года будут продолжаться поисковые работы. Со всей страны, из стран бывшего СССР будут приезжать представители, поисковые отряды, будут работать до поздней осени», — заявил губернатор Игорь Руденя.
С апреля по ноябрь в регионе пройдёт более 150 поисковых экспедиций.
Как ранее сообщало ИА «Удмуртия», в Удмуртии подвели итоги Года памяти и славы.