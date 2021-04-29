Названы победители конкурса для школьников и студентов «Мой первый бизнес»

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Стали известны победители конкурса для школьников и студентов «Мой первый бизнес».
Названы победители конкурса для школьников и студентов «Мой первый бизнес»
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на сайт АНО «Россия — страна возможностей».

Победу одержали представители 12 регионов — Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Дагестан, Краснодарского края, а также Московской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Томской и Тюменской областей.

Конкурсанты должны были изучать основы предпринимательства, решать бизнес-задачи, защищать свои проекты.

Проект «Мой первый бизнес» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».

Ранее «Дни.ру» сообщали, что срок приёма заявок на конкурс «Лидеры России» продлён до 17 мая в связи с появлением новых треков.

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