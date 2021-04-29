Юрист прокомментировал сообщения о новом деле против Навального и его соратников

Адвокат правового центра «Человек и закон» Денис Никитин в беседе с RT прокомментировал сообщения о новом уголовном деле в отношении Алексея Навального и его соратников, которое возбудили по ст. УК 239 «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан».

Речь в материалах уголовного дела идёт о создании некоммерческих организаций — ФБК* и Фонда по по защите прав граждан**. По словам Никитина, уголовное дело может грозить Волкову и Жданову реальным лишением свободы. В случае с Навальным — продлением срока в заключении.

«Ч. 1 ст. 239 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы до четырёх лет или принудительных работ на срок до четырёх лет, либо штрафа в размере до 300 тысяч рублей», — пояснил Никитин.

Адвокат напомнил, что в в ст. 239 Уголовного кодекса три части. Помимо ответственности, которую предусматривают первая и вторая части за создание и руководство организациями, также предусмотрена ответственность за агитацию.

«Третья часть предусматривает наказание не только за участие в организации, указанной в 1-й и 2-й частях статьи, но и за агитацию деятельности такой организации (лишение свободы на срок до 2 лет. — RT)», — добавил юрист.

По словам адвоката, в случае осуждения по ст. 239 УК Навальному и его соратникам по новым правилам грозит также запрет на участие в выборах.

«В соответствии с изменениями, внесёнными в избирательное законодательство в мае 2020 года, ч. 1 ст. 239 УК включена в список уголовных статьей, осуждённым по которым в течение пяти лет нельзя баллотироваться на любые выборные должности», — пояснил Никитин.

Ранее источник в правоохранительных органах в беседе с RT сообщил, что в отношении Навального и его соратников в СК возбудили уголовное дело по ст. УК 239 «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан».

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

** Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 25.12.2020.