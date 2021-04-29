СевГУ попал в рейтинг университетов Round University Ranking

Севастопольский государственный университет впервые попал в рейтинг университетов Round University Ranking (RUR) за 2021 год.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу вуза.

«СевГУ занял в мировом рейтинге 829-ю строчку (ранг по качеству преподавания — 730, по качеству исследований — 845, по уровню интернационализации — 821 и 824 — по уровню финансовой устойчивости)», — заявили в университете.

Лидируют в глобальном списке Гарвардский университет, Калифорнийский технологический институт и Стэнфордский университет.

В российский топ попали МГУ (91-е место в мире), МИФИ (101-е), Томский госуниверситет (103-е), МФТИ (106-е), СПбГУ (305-е), МИСиС (309-е), Университет ИТМО (324-е), Казанский (Приволжский) федеральный университет (372-е), Томский политехнический университет (375-е), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (384-е).

Рейтинг RUR — первый ежегодный рейтинг российского происхождения.

Ранее доцент факультета мировой политики МГУ Наталья Пискунова в беседе с Nation News оценила достижения российских вузов, вошедших в рейтинг QS World University Rankings by Subject.