Исследование: россияне стали чаще совершать онлайн-покупки в кредит или рассрочку

Россияне в I квартале 2021 года стали чаще совершать онлайн-покупки в кредит или рассрочку. За февраль — март объём таких платежей увеличился на 38%, говорится в исследовании, проведённом аналитиками компании ЮKassa.

Об этом сообщает газета «Известия».

Средний чек вырос на 20%, количество продаж — на 14%.

На суммы до 50 тыс. рублей приходится 74% заказов, оплаченных в кредит или рассрочку, на суммы от 50 тыс. до 100 тыс. рублей — 19% заказов, на суммы от 100 тыс. до 150 тыс. — 6%.

Также эксперты отметили улучшение платёжной дисциплины должников. Россияне успешно погасили 95% задолженностей, что на 10% больше показателя 2020 года.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в НБКИ оценили темпы выдачи потребительских кредитов в I квартале.