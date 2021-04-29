В Ростовской области ввели особый противопожарный режим на майские праздники

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В Ростовской области ввели особый противопожарный режим с 1 по 10 мая.
В Ростовской области ввели особый противопожарный режим на майские праздники
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

На круглосуточном дежурстве будут находиться более 600 спасателей и пожарных.

Также организовано круглосуточное дежурство руководства и оперативного состава на всех предприятиях ЖКХ, систем жизнеобеспечения, топливно-энергетического комплекса.

Более 20 тыс. человек и 2 тыс. единиц техники займутся обеспечением контроля пожаробезопасности.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области ввели запрет на посещение лесов с 28 апреля по 17 мая.

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