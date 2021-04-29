Эксперт оценил готовность детских лагерей к сезону

Генеральный директор детского лагеря «Орлёнок», депутат законодательного собрания Краснодарского края Александр Джеус оценил готовность лагерей к сезону.

Об этом сообщает Nation News.

На пресс-конференции, организованной медиагруппой «Патриот», он заявил, что нынешнее лето принципиально отличается от предыдущего. Если в 2020-м была разрешена заполняемость только на 50%, то теперь показатель увеличен до 75%.

«Сегодня в рамках заполняемости 75% уже начнёт работать достаточно большое количество лагерей. Например, в Краснодарском крае заявлено подавляющее большинство лагерей, которые будут принимать детей практически из всех субъектов Российской Федерации», — сказал Джеус.

По его словам, основные требования для персонала — тестирование на антитела и вакцинация.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области откроют детские лагеря с 1 июня.