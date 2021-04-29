Медведев заявил о случаях посягательств международных институтов на историческую правду

Зампред Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что международные институты посягают на историческую правду, в ряде случаев — это консолидация на антироссийской основе.

«Для нас память о победе священна. К сожалению, так не везде. Целый ряд политиков, различные международные институты по сути посягают на историческую праву, это прискорбно. Но особенно неприятно, когда это происходит в странах, которые были освобождены Советским Союзом ценой сотен тысяч жизней наших бойцов», — сказал Медведев на торжественной церемонии открытия акции «Диктант Победы».

Как пишет РИА Новости, по словам Медведева, это будет продолжаться, потому что «так выгодно политическим силам».

Акция «Диктант Победы», посвящённая событиям Великой Отечественной войны, проходит более чем в 80 странах мира на 16 тыс. площадок.