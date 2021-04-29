Чернышенко рассказал о планах по развитию индустрии гостеприимства в России

Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал о планах по развитию индустрии гостеприимства в стране.

Об этом сообщает НСН.

«В основе созданного нами проекта — люди, бизнес и само государство, которое должно расширить узкие места и запустить цикл непрерывных улучшений в туризме», — заявил Чернышенко на презентации нового нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Он отметил, что туристы не всегда понимают, куда можно поехать внутри страны.

Кроме того, по словам Чернышенко, туризмом занимаются сразу несколько ведомств, не хватает статистики. Вице-премьер добавил, что предстоит решить вопросы и с дорогими кредитами для бизнеса.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал предложение увеличить отпуск с 28 до 35 дней гражданам, выбирающим местом отдыха курорты России.