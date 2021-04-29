В Кремле заявили, что не будут терпеть поведение Чехии и Болгарии

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала заявил, что Россия не будет терпеть отношение, демонстрируемое Чехией, Болгарией, странами Прибалтики и другими.
В Кремле заявили, что не будут терпеть поведение Чехии и Болгарии
  • РИА Новости

«То, что сейчас творят чехи, как к ним присоединяются болгары, как к ним в рамках этой пресловутой солидарности присоединяются прибалты и другие — мы не будем этого терпеть, и мы этого уже не терпим, и мы чётко это демонстрируем», — приводит его слова Интерфакс.

Также Песков заявил, что Россия хочет быть в добрых отношениях с другими странами.

«Как сказал Путин, так будет теперь и дальше, но главное всё-таки — это желание России быть в добрых отношениях», — отметил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал ЕС изучить ситуацию с торговлей оружием в Чехии и Болгарии.

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