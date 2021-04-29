Более 150 тысяч человек написали Диктант Победы на площадках ВВО

Более 150 тыс. человек написали Диктант Победы на площадках Восточного военного округа, сообщил начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

«Командующий войсками ВВО Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко на главной площадке мероприятия в штабе военного округа дал старт написанию Диктанта Победы... Всего в Восточном военном округе для написания Диктанта Победы было организовано более 100 площадок», — цитирует РИА Новости Гордеева.

Участники патриотической акции отвечали на вопросы о значимых событиях времён Великой Отечественной войны, первых победах и великих советских полководцах.

Акция «Диктант Победы», посвящённая событиям Великой Отечественной войны, проходит более чем в 80 странах мира на 16 тыс. площадок.