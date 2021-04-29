Страны ОДКБ разработают меры по предотвращению биоугроз

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Секретари Советов безопасности стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на заседании в Душанбе договорились о разработке мер по предотвращению биологических угроз.
Страны ОДКБ разработают меры по предотвращению биоугроз
  • Reuters

Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза России.

В ходе заседания они уделили отдельное внимание «координации деятельности государств — членов ОДКБ с целью создания надёжной системы обеспечения биологической безопасности».

«Стороны условились разрабатывать совместные практические меры по предотвращению угроз национальной, региональной и международной безопасности, связанных с воздействием опасных биологических факторов», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Россия предложила странам ОДКБ создать совместный совет по противодействию биологическим угрозам.

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