В Совфеде оценили включение пункта о SWIFT в резолюцию Европарламента
- Reuters
«Европарламент — это орган, который ничего никогда не решает, его рекомендации, резолюции не имеют юридической силы. Он превратился в очаг русофобии», — сказал Джабаров РИА Новости.
По его словам, в России «готов дублёр этой системы».
«Мне интересно, как они будут расплачиваться с нами за нефтепродукты? Наличку в чемоданах возить?» — сказал Джабаров.
Ранее директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских заявил, что российская сторона готова ответить, если её отключат от международной платёжной системы SWIFT.
По его словам, у России достаточно сил и уверенности, чтобы оперативно отреагировать на подобный шаг.
Также глава МИД России Сергей Лавров заявил о наличии у Москвы базы для создания аналога платёжной системы SWIFT.