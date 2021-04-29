В Совфеде оценили включение пункта о SWIFT в резолюцию Европарламента

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Первый замглавы международного комитета Совфеда генерал ФСБ Владимир Джабаров прокомментировал сообщения о том, что Европарламент внёс пункт об отключении России от SWIFT в проект резолюции.
В Совфеде оценили включение пункта о SWIFT в резолюцию Европарламента
  • Reuters

«Европарламент — это орган, который ничего никогда не решает, его рекомендации, резолюции не имеют юридической силы. Он превратился в очаг русофобии», — сказал Джабаров РИА Новости.

По его словам, в России «готов дублёр этой системы».

«Мне интересно, как они будут расплачиваться с нами за нефтепродукты? Наличку в чемоданах возить?» — сказал Джабаров.

Ранее директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских заявил, что российская сторона готова ответить, если её отключат от международной платёжной системы SWIFT

По его словам, у России достаточно сил и уверенности, чтобы оперативно отреагировать на подобный шаг.

Также глава МИД России Сергей Лавров заявил о наличии у Москвы базы для создания аналога платёжной системы SWIFT. 

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