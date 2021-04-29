В Минздраве сообщили о подготовке новых рекомендаций по коронавирусу
Об этом РИА Новости заявил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России профессор Владимир Чуланов.
По его словам, рабочая группа в постоянном режиме ведёт мониторинг научной информации, результатов клинических исследований.
Также ведётся анализ рекомендаций зарубежных стран и ведущих международных организаций в области здравоохранения, обобщается российский опыт.
«Работа над методрекомендациями идёт параллельно с научным поиском решения проблемы COVID-19», — сказал Чуланов.
Ранее российский президент Владимир Путин назвал оперативной и адекватной ситуации реакцию России на распространение коронавируса.
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с представителями фракций Госдумы заявил, что страна пережила самый острый период пандемии COVID-19.