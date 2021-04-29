В Минздраве сообщили о подготовке новых рекомендаций по коронавирусу

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Рабочая группа готовит обновление методических рекомендаций Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.

Об этом РИА Новости заявил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России профессор Владимир Чуланов.

По его словам, рабочая группа в постоянном режиме ведёт мониторинг научной информации, результатов клинических исследований.

Также ведётся анализ рекомендаций зарубежных стран и ведущих международных организаций в области здравоохранения, обобщается российский опыт.

«Работа над методрекомендациями идёт параллельно с научным поиском решения проблемы COVID-19», — сказал Чуланов.

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