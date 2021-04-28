Финансовый консультант дал рекомендации по правильным кредитам

Финансовый консультант Сергей Макаров дал рекомендации по оформлению кредита.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что существуют полезные и вредные займы.

«Есть, которые приводят к тому, что у вас появляются какие-то активы. Например, если вы покупаете недвижимость с помощью ипотеки, то у вас появляется квартира, которая сколько-то стоит и, может, даже будет в цене дорожать», — пояснил эксперт.

По его словам, в случае с потребительскими кредитами и кредитными картами, с помощью которых совершаются покупки, связанные с развлечениями, это не самые полезные кредиты.

«Лучше, конечно, накопить. С точки зрения формирования некоторых правильных финансовых привычек, в том числе и у детей, лучше поговорить с ребёнком. Это как минимум приучит его к правильному финансовому поведению», — добавил Макаров.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в НБКИ оценили темпы выдачи потребкредитов в I квартале.