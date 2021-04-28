Второй самолёт МЧС России с гумпомощью для Индии вылетел из Жуковского

Второй самолёт МЧС России с грузом гуманитарной помощи Индии для борьбы с коронавирусом вылетел из подмосковного Жуковского.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аэропорта.

Отмечается, что самолёт Ил-76 вылетел около 19:30 мск.

Ранее сообщалось, что два транспортных самолёта МЧС России доставят в Индию более 22 т гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом.