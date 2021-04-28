Второй самолёт МЧС России с гумпомощью для Индии вылетел из Жуковского

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Второй самолёт МЧС России с грузом гуманитарной помощи Индии для борьбы с коронавирусом вылетел из подмосковного Жуковского.
Второй самолёт МЧС России с гумпомощью для Индии вылетел из Жуковского
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аэропорта.

Отмечается, что самолёт Ил-76 вылетел около 19:30 мск. 

Ранее сообщалось, что два транспортных самолёта МЧС России доставят в Индию более 22 т гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом.

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