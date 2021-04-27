В Альянсе туристических агентств оценили ситуацию с ценами на отдых на Кипре
- Reuters
В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что стоимость отдыха пока не повышается.
«Потому что российский рынок пока не является для них глобальным. Глобальный рынок — это английский рынок. Но в этом году англичане не едут, поэтому отельеры для россиян цены не поднимут», — пояснил эксперт.
Он также выразил мнение, что нужно устойчивое авиасообщение с Кипром, поскольку на данный момент регулярных или чартерных рейсов нет.
Ранее сообщалось, что Кипр с 10 мая откроется без каких-либо ограничений для вакцинированных от коронавируса туристов.
Министр туризма Греции Харис Теохарис в беседе с kp.ru прокомментировал ситуацию с открытием туристического сезона.