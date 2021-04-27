Хуснуллин высказался об административном делении России

Вице-премьер России Марат Хуснуллин высказался о территориально-административном делении страны.

«Это моё личное мнение, это не официально моя позиция, потому что она пока не согласована в правительстве. Во-первых, я считаю, что нам 85 регионов не нужно. Я Еврейской автономной областью не хочу заниматься — не хочу с точки зрения трудозатрат», — цитирует ТАСС Хуснуллина.

Он высказал мнение, что ЕАО «нужно соединить либо с Хабаровским краем, либо с каким-то другим».

«Или Курган. Почему курганцы должны жить хуже тюменцев, а живут они в 190 км друг от друга? У одних есть нефтяные доходы, у других — нет», — сказал вице-премьер.

Он заявил, что считает, что «надо укрупнять регионы».

Также, по его мнению, «надо идти на агломерации».

«Точки роста у нас агломерации, убрав от них административное деление. Почему мы сегодня не можем агломерации создать? Административное деление мешает», — добавил Хуснуллин.

Как сообщает РИА Новости, представитель вице-премьера пояснил, что Хуснуллин озвучил исключительно варианты развития городов.

Представитель вице-премьера добавил, что «вопрос объединения регионов на площадке правительства не прорабатывается».