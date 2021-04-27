Главархив опубликовал биографии 1315 героев Советского Союза
- © А. Становов / Главархив Москвы
Как сообщает «Вечерняя Москва», открытие нового раздела приурочено к годовщине дня, когда советская армия совершила прорыв к центру столицы Германии — 27 апреля 1945 года.
Кроме того, в виртуальном музее опубликован фотоальбом «Поколение победителей».
Фотографии можно увидеть на сайте Главархива, а также на уличной выставке по адресу: Профсоюзная улица, дом 82, корпус 1.
Как ранее сообщало ФАН, юнармейцы сняли короткометражный фильм о тружениках тыла времён Великой Отечественной войны.