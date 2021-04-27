Главархив опубликовал биографии 1315 героев Советского Союза

Главархив Москвы подготовил новый раздел в онлайн-музее «Москва — с заботой об истории», где разместил 1315 биографий героев Советского Союза.

Как сообщает «Вечерняя Москва», открытие нового раздела приурочено к годовщине дня, когда советская армия совершила прорыв к центру столицы Германии — 27 апреля 1945 года.

Кроме того, в виртуальном музее опубликован фотоальбом «Поколение победителей».

Фотографии можно увидеть на сайте Главархива, а также на уличной выставке по адресу: Профсоюзная улица, дом 82, корпус 1.

Как ранее сообщало ФАН, юнармейцы сняли короткометражный фильм о тружениках тыла времён Великой Отечественной войны.