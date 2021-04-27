В Подмосковье за содержанием ж/д станций начали следить через мобильное приложение

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Содержание железнодорожных станций Московской области и прилегающих к ним территорий начали контролировать посредством мобильного приложения.
В Подмосковье за содержанием ж/д станций начали следить через мобильное приложение
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на областной Минтранс.

Сотрудники ведомства начали следить за состоянием платформ через Систему контроля и планирования работ в сфере дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Данные в неё будут вносить по результатам обследований станций и обращений жителей, оставленных на портале «Добродел».

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве утвердили проект строительства рядом с ТПУ «Новохохловская».

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