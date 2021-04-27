В Москве ограничат движение транспорта из-за репетиции парада Победы

В центре Москвы ограничат движение транспорта в связи с ночными репетициями парада в честь 9 Мая.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на данные столичного Дептранса.

Перекрытия коснутся сразу нескольких участков: улицы Тверской — от улицы Моховой до Тверского бульвара; улицы Тверской — от Большой Бронной до Большой Садовой улицы; улицы 1-й Тверской-Ямской — от Большой Садовой до улицы Гашека и других.

Ограничения будут действовать 27 апреля с 21:00 до окончания мероприятия.

Ранее сайт Newinform сообщал, что на Балтийском флоте продолжают подготовку к параду Победы.