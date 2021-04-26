Песков рассказал о графике Путина в майские праздники

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о графике президента России Владимира Путина в майские праздники.
Песков рассказал о графике Путина в майские праздники
  • РИА Новости

«Мы неоднократно говорили, что, по сути, обязанности президента подразумевают постоянное функционирование, потому что постоянный документооборот тех документов, которые должен принимать, рассматривать и подписывать глава государства, оперативные вопросы, доклады ведомств — это процессы, которые не знают выходных», — заявил Песков.

При этом он отметил, что «каких-то публичных мероприятий не запланировано».

23 апреля Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году.

Выходные дни продлятся с 1 по 10 мая включительно.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила сделать «непрерывными» праздничные дни.

По её словам, подобная инициатива положительно скажется на эпидемиологической обстановке в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить