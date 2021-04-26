Песков рассказал о графике Путина в майские праздники

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о графике президента России Владимира Путина в майские праздники.

«Мы неоднократно говорили, что, по сути, обязанности президента подразумевают постоянное функционирование, потому что постоянный документооборот тех документов, которые должен принимать, рассматривать и подписывать глава государства, оперативные вопросы, доклады ведомств — это процессы, которые не знают выходных», — заявил Песков.

При этом он отметил, что «каких-то публичных мероприятий не запланировано».

23 апреля Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году.

Выходные дни продлятся с 1 по 10 мая включительно.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила сделать «непрерывными» праздничные дни.

По её словам, подобная инициатива положительно скажется на эпидемиологической обстановке в стране.