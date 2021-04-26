На Кубани запустят трёхдневный туристический поезд по местам боевой славы

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В РЖД сообщили о запуске трёхдневного туристического поезда через Новороссийск и Сочи. Поезд будет курсировать в течение майских праздников.
На Кубани запустят трёхдневный туристический поезд по местам боевой славы
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Об этом сообщает сайт «Юга.ру».

Туристический трёхдневный железнодорожный маршрут запустят к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он пройдёт по круговому маршруту через Ростов-на-Дону, Таганрог, Новороссийск, Имеретинский курорт и вернётся в Ростов.

Поезд отправится из Ростова 1 и 8 мая. Расписание движения составлено так, чтобы путешественники ночью находились в пути, а днём знакомились с достопримечательностями городов, сыгравших важную роль в войне. В маршрут войдут Военно-исторический музей в Таганроге, мемориалы «Линия обороны», «Малая земля», «Долина смерти» и корабль «Михаил Кутузов» в Новороссийске.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, к 9 мая 2021 года в Самаре установят новый памятник «Генералы земли Самарской». Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

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