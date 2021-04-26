При реставрации одного из павильонов ВДНХ найдены надписи времён СССР

Исторические надписи 1950-х годов удалось найти во время реставрации одного из павильонов ВДНХ.

Об этом сообщают «Известия».

«В павильоне №2 «Народное образование» на ВДНХ под слоем штукатурки обнаружили три декоративные надписи. Это уникальные элементы внутреннего оформления павильона образца середины XX века. Надписи посвящены теме сельского хозяйства», — сообщает пресс-служба мэра Москвы Сергея Собянина.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», в Москве во время раскопок археологи обнаружили фрагменты церковных колоколов конца XVIII — начала XIX века.