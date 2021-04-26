В Мосгорсуде прокомментировали сообщения о приостановке деятельности ФБК и ФЗПГ

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Мосгорсуд пока не выносил решения о приостановке деятельности Фонда борьбы с коррупцией* и Фонда защиты прав граждан**. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
В Мосгорсуде прокомментировали сообщения о приостановке деятельности ФБК и ФЗПГ
  • © РИА Новости / Антон Денисов

«В суд поступило заявление о предварительных обеспечительных мерах в виде запрета на совершение определённых действий в отношении некоммерческих организаций ФБК* и ФЗПГ**. Данное заявление пока судом не рассмотрено, оно рассматривается судьёй единолично», — сказала она.

Солопова также подчеркнула, что суд не выносил определений о запрете деятельности в отношении движения «Штабы Навального».

Ранее агентство со ссылкой на адвоката Ивана Павлова сообщило, что суд приостановил деятельность ФБК и ФЗПГ до решения по иску об экстремистской организации.

Между тем РИА Новости в Мосгорсуде и адвокат Валерия Ветошкина, представляющая ФБК, сообщили, что прокуратура, подавшая иск о признании Фонда борьбы с коррупцией экстремистской организацией, приостановила деятельность общественного движения «Штабы Навального», решения по её ходатайству по ФБК пока нет.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.


** Фонд защиты прав граждан включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 25.12.2020.

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