В Мосгорсуде прокомментировали сообщения о приостановке деятельности ФБК и ФЗПГ
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«В суд поступило заявление о предварительных обеспечительных мерах в виде запрета на совершение определённых действий в отношении некоммерческих организаций ФБК* и ФЗПГ**. Данное заявление пока судом не рассмотрено, оно рассматривается судьёй единолично», — сказала она.
Солопова также подчеркнула, что суд не выносил определений о запрете деятельности в отношении движения «Штабы Навального».
Ранее агентство со ссылкой на адвоката Ивана Павлова сообщило, что суд приостановил деятельность ФБК и ФЗПГ до решения по иску об экстремистской организации.
Между тем РИА Новости в Мосгорсуде и адвокат Валерия Ветошкина, представляющая ФБК, сообщили, что прокуратура, подавшая иск о признании Фонда борьбы с коррупцией экстремистской организацией, приостановила деятельность общественного движения «Штабы Навального», решения по её ходатайству по ФБК пока нет.
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.
** Фонд защиты прав граждан включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 25.12.2020.