В Мурманской области сотрудники «красных зон» продолжат получать выплаты

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве региона сообщил, что работникам «красных зон» продолжат выплаты, несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом. Речь о сотрудниках, которые не имеют медицинского образования.

Об этом сообщает Nord-News.

«Напомню, у нас предусмотрены федеральные выплаты медперсоналу. Но у нас есть также работники, которые трудятся в «красных зонах», но не являются медиками: это буфетчицы, лифтёры, уборщики. На федеральном уровне выплаты таким людям не предусмотрены. Во время пика заболевания в прошлом году мы доплачивали таким людям за счёт регионального бюджета. И по всем правилам должны были прекратить эти выплаты с учётом падения заболевания. Но принято решение продолжить выплаты таким категориям работников, чтобы обеспечить повышенную социальную защиту тем, кто продолжает работу в коронавирусных госпиталях», — сказал Андрей Чибис.

Соответствующая нормативная база по поручению губернатора будет подготовлена в ближайшее время.

Ранее первый заместитель главы Фонда социального страхования Татьяна Лотоцкая в беседе с НТВ прокомментировала ситуацию со стимулирующими выплатами медикам за работу с пациентами с COVID-19.