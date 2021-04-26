Мурашко прокомментировал ситуацию с коронавирусом в регионах

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прокомментировал ситуацию с коронавирусом в регионах.
Мурашко прокомментировал ситуацию с коронавирусом в регионах
  • © РИА Новости / Дмитрий Астахов

«Сегодня пять субъектов... уже близки к элиминации данного возбудителя в целом в своём регионе», — сказал он на заседании президиума Совета законодателей России при Федеральном собрании.

Об этом информирует ТАСС.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с российским президентом Владимиром Путиным прокомментировала ситуацию с коронавирусной инфекцией в регионах.

По её словам, в стадии снижения заболеваемости сегодня находятся 16 регионов страны, в стадии стабилизации — 62, в стадии продолжающегося роста — семь регионов.

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