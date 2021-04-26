Власти Москвы рассказали об информировании лиц старше 60 лет о вакцинации от COVID-19

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В столичном Департаменте труда и социальной защиты населения рассказали об информировании лиц старше 60 лет о вакцинации от COVID-19.
Власти Москвы рассказали об информировании лиц старше 60 лет о вакцинации от COVID-19
  • © РИА Новости

Руководитель столичного Департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак сообщил, что «в силу своего возраста пожилые горожане по-прежнему находятся в группе риска и для них коронавирус особенно опасен».

«Уже месяц социальные работники информируют москвичей в возрасте старше 60 лет о том, как защитить себя и своих близких от коронавирусной инфекции, а также помогают старшему поколению записаться на удобную дату и время вакцинации», — цитирует ТАСС Стружака.

Он добавил, что «на сегодняшний день уже порядка 1,5 млн пенсионеров узнали о возможности вакцинации после посещения их нашими социальными работниками».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные власти и бизнес запускают акцию для вакцинировавшихся пожилых людей.

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