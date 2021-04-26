В Госдуме оценили идею увеличить срок отпуска выбравшим отдых в России

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Анастасия Румянцева
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT предложение увеличить отпуск с 28 до 35 дней гражданам, выбирающим местом отдыха курорты России.
В Госдуме оценили идею увеличить срок отпуска выбравшим отдых в России
  • © РИА Новости

По словам Гутенёва, стимулирование граждан отдыхать на территории России является «правильным и хорошим решением». 

«С другой стороны, нужно смотреть, способна ли эта мера сегодня быть удовлетворена за счёт тех готовых к приёму мощностей, прежде всего пансионатов, домов отдыха, санаториев, которые есть на территории России», — отметил он.

При этом депутат добавил, что необходимо узнать мнение работодателей по поводу такой инициативы.

«В целом, мне кажется, эта идея вполне заслуживает внимания, но вопрос в том, стоит ли её начинать реализовывать сегодня или, может быть, реализовывать чуть позже. Это вопрос открытый», — подчеркнул парламентарий.

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличить отпуск с 28 до 35 дней гражданам, выбирающим местом отдыха курорты России.

Подробнее — в материале RT.

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