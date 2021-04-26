В Москве построят 12 новых социальных объектов
- © Д. Гришкина / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Участки предусмотрены под строительство образовательных учреждений, пожарных депо, административных зданий и центра социального обслуживания, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
При этом будут строить не только здания, но и сопутствующую инфраструктуру: коммуникации, парковки, подъездные дороги. Также благоустроят территории.
Как ранее сообщала НСН, на Рублёво-Архангельской линии Московского метрополитена начали проходку тоннелей.