В Москве построят 12 новых социальных объектов

С начала года Москва предоставила 13 земельных участков общей площадью 11,4 га для строительства 12 социальных объектов в рамках адресной инвестиционной программы.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Участки предусмотрены под строительство образовательных учреждений, пожарных депо, административных зданий и центра социального обслуживания, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

При этом будут строить не только здания, но и сопутствующую инфраструктуру: коммуникации, парковки, подъездные дороги. Также благоустроят территории.

Как ранее сообщала НСН, на Рублёво-Архангельской линии Московского метрополитена начали проходку тоннелей.