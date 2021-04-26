Правительство Тувы отправили в отставку

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Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг отправил правительство республики в отставку.
Правительство Тувы отправили в отставку
  • © РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Сегодня, 26 апреля, на республиканском аппаратном совещании врио главы Республики Тыва Владислав Ховалыг своим указом объявил об отставке правительства республики. Согласно указу, кабмин продолжит исполнять свои обязанности до формирования правительства нового состава», — сказал собеседник.

Ховалыг подчеркнул, что для выполнения послания президента России Владимира Путина «требуется перегруппировка сил».

7 апреля Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Тувы и назначил Владислава Ховалыга врио главы региона.

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